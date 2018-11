Unipomezia, Garin: «Ripresa una partita difficile»

L'Unipomezia ha pareggiato in casa del Cynthia per 1-1. A pareggiare i conti ci ha pensato Hernan Garin dopo l'assist volante nonchè involontario di Morelli. Il giocatore argentino, che ha segnato il suo primo gol con questa maglia, ha commentato la prestazione e ha analizzato le condizioni di gioco dove hanno giocato sia lui che i suoi compagni di squadra: «Innanzitutto sono contento perché la squadra è riuscita a riprendere una partita difficile, su un campo impraticabile nel primo tempo. Abbiamo subito un gol sfortunato e non è stato semplice rientrare e costringere gli avversari nella loro metà campo. Avremmo meritato molto di più».

