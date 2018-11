Unipomezia, Esposito:«Il nuovo mister ci ha trasmesso tutta la sua grinta»

L'Unipomezia ha vinto 3-1 sul campo del Campus Eur e questa vittoria è servita ai rossoblù per prendere una bella boccata d'ossigeno. La formazione del neo tecnico Grossi ha ripreso a marciare e ciò che importante sono in questo momento i risultati di una squadra che segue appieno le indicazioni del proprio allenatore. L'undici pomentino si sta preparando per affrontare la trasferta di Ronciglione: una partita da prendere con le molle come afferma il giovane estremo difensore dell'Unipomezia, il classe 2000 Francesco Esposito: «Domenica sarà difficilissima. Loro sono una squadra scorbutica e dovremo lottare per tutti i 90 minuti. Il nuovo mister ci ha trasmesso sin dal primo giorno tutta la sua grinta ed anche mercoledì in Coppa si è vista una reazione d’orgoglio. Abbiamo capito che in questo momento sono soltanto i risultati che possono farci risalire e la vittoria contro il Campus è stata fondamentale proprio per questo. Ci ha fatto ritrovare quantomeno morale e ci ha fatto ripartire».

Ultimo aggiornamento: 16:58

