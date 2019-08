Sarà contro la Triestina, squadra di serie C, la prima amichevole (di lusso) dell'Unipomezia, che dopo un pre-rirtiro al Maniscalco di Pomezia, è salito fino in Friuli per completare la seconda fase della preparazione al campionato di Eccellenza. La sfida contro gli rossoalabardati è in programma oggi, mercoledì, allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Tra i due club, l'accordo per disputare l'amichevole è stato generato dal ritiro comune tra la Trestina e l'Unipomezia a Piancavallo. Stasera, calcio d’inizio alle 20 con ingresso libero (aperta unicamente la Tribuna Pasinati).





