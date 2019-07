© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha ripres la preparazione l'Unipomezia, che al Maniscalco ha iniziato a scaldarsi per tentare l'assalto (l'ennesimo) alla serie D, che a breve sarà raggiunta dall'altra squadra pometina, il Pomezia (che sarà costtretto a giocare a Ostia). Dopo gli arrivi di Romondini, Laghigna, Renelli e le novità, annunciate dal Messaggero, di Manuel Vittorini (attaccante), dell'argentino Busto, del difensore Busti (ex Ternana tra le altre) e dell'altro difensore centrale, Babacar Tounkara, il club del presidente Valle ha messo a segno altri due colpi. Si tratta del 2000 Francis Gomez, che era stato tesserato dalla Fermana ma torna subito nel Lazio, dopo aver vinto il titolo nazionale con la Juniores del CR Lazio, e un altro argentino, che arriva dall'Abruzzo: Franco Josè Del Giglio, che dopo aver vestito le maglie della seconda squadra del River Plate e del Cordoba nel suo paese, lo scorso anno calcistico è stato portato in Italia dal Monticelli.