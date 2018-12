Unipomezia, Delgado: «Tutti crediamo nella rimonta»

Dopo il ko tra le mura amiche conto la Valle del Tevere, l'Unipomezia riprende la tabella di marcia in campionato ad Allumiere, nella gara posticipo contro il nuovo Civitavechia targato Scorsini. La classifica recita: Civitavecchia ultimo a quota 8 punti, Unipomezia nona a 19 lunghezze. Per entrambe sarà dunque fondamentale trovare i tre punti, e in casa rossoblù deciso più che mai è l'esterno Roberto Alfonso Delgado, recuperato dall'infortunio e voglioso di tornare al servizio della squadra. Queste le parole del numero 7 in vista della gara domenicale: «Ormai ogni partita sarà difficile e non possiamo permetterci più di sbagliare. É vero che il ritardo dalla vetta si è fatto importante ma noi tutti, società, staff e calciatori crediamo nella rimonta. Purtroppo abbiamo pagato un inizio non soddisfacente ma il passato è alle spalle».

