Unipomezia, De Angelis: «Vengo qui con entusiasmo»

Sono passate due settimane da quando l'Unipomezia ha aggiunto un ulteriore tassello nella sua società: stiamo parlando di Francesco De Angelis che ricopre la figura di nuovo caposcounting dei rossoblù. Il neo dirigente dell'Unipomezia ci spiega la motivazione per cui ha accettato l’offerta del patron Valle: «La proposta è arrivata da Maurizio Proietti, direttore sportivo che conoscevo dai tempi in cui militavo nel Serpentara e nel Pisoniano. E’ la prima volta che rivesto questo ruolo direttamente. Cercherò di fare tutto ciò di cui c’è bisogno in società». Una volta arrivato nel club rossoblù, ha trovato un ambiente determinato nei suoi obiettivi: «E’ una realtà che lavora molto, senza darsi mai per vinta. Non demordono neanche quando le cose non vanno nel migliore dei modi. Hanno intenzione di integrare, a livello numerico, i componenti societari, allargando così i loro orizzonti calcistici». Conclude esternando quelli che sono i suoi obiettivi da raggiungere nel minor tempo possibile: «Cercherò di aiutare il presidente Valle e il direttore Proietti con la massima professionalità che mi contraddistingue. Ho abbastanza esperienza per poter osservare un calciatore e capire se sia utile alla nostra causa, sono i dettagli che fanno la differenza. L’elemento fondamentale per fare un bel lavoro sono la passione e l’amore per il calcio, senza questi due elementi è difficile poter conseguire gli obiettivi prefissati».

Ultimo aggiornamento: 17:42

