Unipomezia, Cicino: «Sono arrivato qui per vincere. Il Presidente ha grandi ambizioni».

L’attaccante Luigi Cicino, a segno contro l’Atletico Vescovio nella gara di mercoledм, ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Domenica contro il Palombara dovremo affrontare la gara come abbiamo fatto in coppa, ovvero con equilibrio. Il nostro obiettivo и quello di vincere, questa и la mia prima esperienza in Eccellenza e sono arrivato qui per dare un contributo importante viste le ambizioni del club. Il Presidente non ha nulla da invidiare a club di Serie D e addirittura di categorie superiori».

