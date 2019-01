Unipomezia, Ciaramelletti: «Un successo importante»

Il 2019 inizia in modo radioso per l'Unipomezia perchè si apre con tre punti in tasca. A decidere la sfida in casa dell'Atletico Vescovio è stato il secondo sigillo in rossoblù di Moro Junior. Un successo che ha permesso alla compagine di Sandro Grossi di risalire la china e guadagnare posizioni in «E’ stato un match difficile – spiega Cristian Ciaramelletti – su un campo dove è complicato fare punti. Lo dimostra il fatto che alcune big del girone qui hanno perso. Alla fine ci siamo presi un successo fondamentale che ci permette di iniziare l’anno al meglio». Non c’è tempo per festeggiare, perché fra 48 ore Ciaramelletti e compagni torneranno in campo per la CoppaItalia. Al Mazzucchi di Ardea si giocherà il match di andata delle semifinali contro il Team Nuova Florida. Un match che non ha bisogno di presentazioni: «Già da oggi lavoreremo in vista della gara di mercoledì. Sarà un derby complicato contro una formazione molto forte». Una sfida che si chiuderà con il match di ritorno in programma il 23 gennaio al Comunale, un confronto che si deciderà, quindi, nell’arco dei 180 minuti. Ciaramelletti non ha dubbi a riguardo: «Sarà una partita tirata ed in questo tipo di incontri chi farà meno errori conquisterà la finale. Ogni disattenzione si può pagare a caro prezzo».

Ultimo aggiornamento: 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA