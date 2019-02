Unipomezia, Ciaramelletti: «Ci aspetta una gara impegnativa»

L'Unipomezia, dopo la goleada contro il Montalto per 6-1, è pronta per vivere un match dal sapore importante in orbita playoff. La banda di Grossi andrà in casa dell'Astrea a Casal del Marmo con l'obiettivo di centrare la vittoria per scalare posizioni rilevanti in graduatoria. Un vero e proprio scontro diretto contro i ministeriali. Il team biancazzurro sta attraversando il peggior momento dall'inizio dell'anno ed è reduce da tre sconfitte consecutive, ma occhio a fidarsi dell'Astrea come afferma l'esterno rossoblù Cristian Ciaramelletti. «Ci aspetta una gara molto impegnativa. Anche se non stanno vivendo un buon momento restano comunque un'ottima squadra che, come noi, prova da due anni a salire in Serie D. Hanno una grande organizzazione e dunque ci vorrà una grossa prestazione per arrivare ai tre punti. Noi ripartiamo dopo la vittoria con il Montalto e dobbiamo ripetere quel tipo di gara. Siamo entrati in campo vogliosi sin da subito e con la giusta cattiveria. Siamo rimasti scottati dall'eliminazione in Coppa e dalla sconfitta in campionato con il Team Nuova Florida, perciò dovremo avere lo stesso atteggiamento di domenica scorsa. Siamo obbligati a vincere e raccogliere più punti possibili da qui al termine del campionato».

