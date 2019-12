© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obiettivo centrato, almeno il primo stagionale. Raggiungere la quarta semifinale di coppa eccellenza consecutiva, fatto! Due gol di Andy Nsumbu e prima vittoria di Bolzan sulla panchina dell'Unipomezia trascinato proprio dalla stellina ex Anderlecht, classe 2001 e già cercato nel mondo dei professionisti, arrivato all'Unipomezia in estate grazie a Christian Salvadori: «A fine giugno ho visto dei video che mi aveva mandato il suo procuratore e sono rimasto folgorato. Non speravo fosse così semplice portarlo in Italia, sono stato bravo e fortunato a riuscirci».«Sta facendo prestazioni importanti, anche in coppa ha segnato due reti. Ha molta tecnica e prestanza fisica, è arrivato come attaccante esterno ma può coprire diversi ruoli, molte squadre profesionistiche lo stanno già seguendo».«Avevamo fatto bene anche all'andata e il 3-0 maturato nei settanta minuti, forse ci ha fatto un po' adagiare permettendo al Cynhia di segnare due gol. Nella girandola dei cambi può succedere che ci sia un po' di calo di concentrazione a risultato acquisito anche se per me la mentalità deve essere sempre quella di cercare un altro gol ancora. Però va bene, in questo momento bisogna guardare le certezze, dopo parecchi pareggi consecutivi questo è un segnale importante».«Il mister da quando è arrivato, ha cercato di lavorare sulla testa dei ragazzi, soprattutto di quelli più giovani magari in difficoltà. A lui piace avere una squadra aggressiva e si sta concentrando su quei due o tre concetti che possano far sbloccare squadra e risultati».«In queste due gare che rimangono ci giocheremo molto perchè non possiamo fare più errori. Se dovessero arrivare sei punti, il bilancio sarebbe positivo perchè al di là del black out di questo periodo con tutti quei pareggi, siamo in semifinale di coppa e comunque non distanti dalla vetta. Si deciderà tutto tra gennaio e marzo, ora conta mettere punti in cascina».