Unipomezia, Caruso: «Avevamo voglia di grande rivalsa»

L'Unipomezia si è rialzata nel migliore dei modi dopo il tonfo a Casal del Marmo. Nell'ultima giornata la compagine di Grossi ha sconfitto di misura il Campus Eur davanti al pubblico amico, grazie all'invenzione di Roberto Delgado nel finale di gara. A tornare sulla partita di ieri è l'estremo difensore Giuseppe Caruso, schierato in campo con la maglia da titolare alla sua terza apparizione complessiva con l'Unipomezia. «Non era semplice tornare in campo e vincere dopo la brutta sconfitta con l'Astrea. Ma avevamo grande voglia di rivalsa e di dimostrare che l'Unipomezia non è la squadra vista due domeniche fa. Nel primo tempo non è stata una bella partita. Siamo usciti fuori nel secondo, abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto il mister ovvero di pressarli alti e non farli giocare. Anche a livello personale ieri è andata bene. Per un portiere la continuità è tanto e se non si ha diventa tutto più difficile. Bisogna farsi sempre trovare pronti. Mi sono messo a disposizione del mister e mi auguro di ritagliarmi qualche altro spazio da qui alla fine della stagione. Ci aspettano 9 finali e combatteremo per raccogliere il massimo, altrimenti staremmo soltanto perdendo tempo».

