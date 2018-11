Unipomezia,capitan Valle: «Dobbiamo tornare a fare punti»

Nella nona giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l'Unipomezia è uscita con le ossa dal confronto con il Montespaccato per 2-1. La formazione rossoblù aveva sbloccato il match con una prodezza del capitano, ha poi subito prima il pareggio e poi il controsorpasso con il tap-in vincente di Calì. E si è messa di mezzo anche la sfortuna lungo il corso del match per gli uomini di mister Baiocco. Nel prossimo incontro l'Unipomezia ha come obiettivo quello di tornare alla vittoria in casa del Cynthia che è reduce da tre ko di fila nel torneo. Il capitano Federico Valle commenta il momento difficile della sua squadra: «Purtroppo non stiamo attraversando un momento positivo anche se, ad oggi, avremmo meritato sicuramente qualche punto in più. La classifica è ancora corta ma adesso non esisteranno più alibi. Dobbiamo iniziare a macinare punti e vittorie sia in casa che fuori, ad iniziare da domenica in casa del Cynthia».

