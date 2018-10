© RIPRODUZIONE RISERVATA

UniPomezia - Astrea è il confronto più interessante della settima giornata nel girone A di Eccellenza.La squadra di casa non ha mai perso tra le mura amiche e pertanto non avrà nessuna intenzione di concedere punti agli avversari, che hanno raccolto un punto nelle ultime due giornate e sono anche usciti dalla Coppa Italia.Sia affrontano anche due delle migliori difese del campionato e pertanto sulla carta i gol dovrebbero arrivare con il contagocce.A questo scontro guarda con interessa la Valle del Tevere (impegnata in casa contro il Città di Palombara) che spera di agganciare se non superare i ministeriali.«E’ una gara importante per noi e per loro – dice il centravanti dell’Astrea Di Iorio quattro gol all’attivo - è la classica gara da tripla, anche se io scommetto sul due fisso».Interessante anche il match tra Cynthia e Montespaccato con la prima che punta ad incassare tre punti per restare in alta quota.Due le pomeridiane: Almas-Ronciglione United e Civitavecchia- Team Nuova Florida.Le altre gare del girone A: Atletico Vescovio – Sporting Genzano; Bricofer Casal Barriera – Eretum Monterotondo; Real Monterotondo Scalo – Campus Eur; Villalba O.M. – Montalto.