© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua a delinerasi l'Unipomezia targato 2019-2010 che, in caso di ripescaggio in serie D del Pomezia, potrebbe anche tornare a giocare nel girone B dell'Eccellenza. Una possibilità che verrà vagliata quando sarà nota l'esatta composizione dell'organigramma del principale campionato regionale, che chiuderà le iscrizioni giovedì prossimo.Il tecnico Sandro Grossi, dopo aver avuto in "dote" Fabrizio Romondini, Erick Laghina e Renelli avrà un altro attaccante di grande spessore, quel Mauel Vittorini a segno 25 volte nello scorso campionato di Eccellenza con la maglia del Civitavecchia, che farà reparto con Laghigna e l'argentino Guillermo Oscar Busto, che ha appena vinto i playoff della Promozione con la maglia del Palestrina. Busto, che la scorsa stagione giocava nel Troina, è un classe 1995 che ha nolta fantasia e che può giocare anche da trequartista nel tridente d'attacco.In difesa, invece, Grossi avrà Babacar Tounkara, difensore senegalese di 1,95 di altezza che ha giocato in Piemonte la scorsa stagione con la Santostefanese, ma è cresciuto (calcisticamente) a Cosenza. Anche lui classe 1995, può giocare anche da mediano davanti la difesa. Per i giovani in età di Lega, dalla vicina Nuova Florida arriverà Federico Bisesti, un classe 2001.