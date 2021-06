Diretta Ungheria-Portogallo 0-0, live. Bello stacco di Ronaldo, ma il colpo di testa si spegne fuori

30' - Cross in mezzo per Ronaldo, che colpisce la sfera di testa ma non riesce a centrare la porta dei magiari

22' - Occasione anche per Cristiano Ronaldo, che da due passi tira sul portiere. Solo dopo il fischio per fuorigioco

5' - Prima occasione per Jota, che conclude dal limite dell'area centrando la porta. Respinge Gulàcsi.

APPROFONDIMENTI LE DATE Il calendario stadio per stadio LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone F: la rosa del Portogallo LE ROSE DI EURO 2020 Europei 2021, girone F: la migliori foto del Portogallo LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone F: la rosa dell'Ungheria

1° TEMPO

SEGUI LA DIRETTA

La prima partita del Gruppo E di Euro 2020 si disputerà alle 18, e vedrà impegnate l'Ungheria e il Portogallo. Il gruppo sicuramente dal livello tecnico più alto, viste che le altre due corazzate che vi fanno parte sono la Francia e la Germania, che si sfideranno invece alle ore 21. La prima partita di giornata andrà in scena a Budapest alla Puskás Aréna, e verrà arbitrata dal fischietto turco Cüneyt Çakır.

Francia-Germania, diretta alle 21. Probabili formazioni: per Deschamps c'è Benzema, Löw risponde con Havertz e Gnabry

Le formazioni ufficiali

UNGHERIA (3-5-2): Gulàcsi; Botka, Orban, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Sallai, Adam Szalai. All. Marco Rossi

PORTOGALLO (4-3-3): Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Pereira, Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Jota, Cristiano Ronaldo. All. Fernando Santos