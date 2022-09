Lunedì 26 Settembre 2022, 23:43

GULACSI 4,5

Una presa difettosa subito al 5’. Pasticcia sull’1-0, e pure sul 2-0 non è il massimo

LANG 5

Preso d’infilata più di una volta dagli azzurri

ORBAN 6

Ha pochi riferimenti con gli attaccanti dell’Italia ma trova il bandolo

AT. SZALAI 5

Salva sulla linea al 5’, ma avvia con un passaggio pericoloso l’azione dell’1-0.

FIOLA 5

Dimarco gli schizza via da ogni parte.

SCHAFER 6

Giocatore di qualità che prova a dare qualità, con esiti alterni

NAGY 5

Errore nell’occasione dell’1-0, con retropassaggio horror

KERKEZ 5

Molta confusione, e scarsa tenuta: il suo lato è terra di conquista

SZOBOSZLAI 5,5

Si muove a tutto campo, elegante, ma è disinnescato.

NEGO 5,5

Non incide, anche se partecipa al pressing su Jorginho

AD. SZALAI 6

All’ultima in nazionale, si commuove. Si batte fierissimo. Fermato da Gigio nel st

STYLES 6,5

Il più nitido nel st. Anche a lui Donnarumma nega un gol

GAZDAG 6

Rileva Kerkez e migliora le cose

CT ROSSI 5,5

Due sconfitte su due contro la “sua” Italia. Patisce gli azzurri per un’ora, poi tardivo risveglio

DONNARUMMA 8

Torna Gigione, in versione quasi circense con la tripla parata in pochi secondi al 5’ st: sembra un esercizio per i riflessi, invece è tutto vero. Piede fatato pure su Styles al 10’. E dire che era partito con uscita sbagliata al 41’ pt

TOLOI 6,5

Tra i più aggressivi nel forsennato pressing iniziale, è spesso nella metà campo avversaria a ringhiare su Szoboszlai. Piuttosto nitido nelle letture quando la difesa deve schiacciarsi

BONUCCI 7

È il vero regista della manovra, dato che Jorginho ha addosso un branco di lepri a inseguirlo. I primi tocchi dell’azione e lanci a testa alta, che disorientano gli ungheresi. Prezioso in un paio di chiusure difensive

ACERBI 6,5

L’altro regista aggiunto, sul lato sinistro: detta passaggi e cerca le sventagliate. Gli scappa Nego una volta e viene ammonito, poi sostituito

DI LORENZO 7

Può distendersi tante volte sulla fascia, da ala, visto che non ha attaccanti da contenere. Colpo di testa a lato al 12’, un bel sinistro fuori di poco al 31’, e falcata sempre imperiosa

BARELLA 7

In crescita rispetto alla gara con l’Inghilterra, entra in modo determinante nei due gol: suo il pressing che costringe Nagy all’errore sull’1-0, suo l’invito a Cristante nell’azione del 2-0. Sta tornando

JORGINHO 5,5

Ci vorrebbe Houdini per uscire dalla gabbia in cui lo chiudono, in tre, quando inizia l’azione degli azzurri. Così è spesso saltato, fatica a “sentire” il pallone e a entrare in partita, e deve limitarsi all’interdizione, non può illuminare.

CRISTANTE 7

Un altro che gioca altissimo, quasi da trequartista di sinistra, per effetto del pressing corale. Va al tiro-cross al 5’, ed è quasi gol. A forza di porsi come riferimento continuo, serve l’assist per il 2-0

DIMARCO 7

Si distende con piacere ed efficacia, laterale puro, da fuga sul fondo e cross: il giochino gli riesce diverse volte e nascono pericoli. È talmente in confidenza che va a segnare il 2-0 al centesimo affondo, suo primo in Nazionale e gol numero 1500 nella storia dell’Italia

RASPADORI 6,5

Il gol dal falchetto dell’area qual è, sempre in apparenza troppo piccino per poter sfondare, e invece spunta dal nulla e ti punisce, con insospettabile perfidia. Secondo gol di fila in Nazionale. Dopo, tiene pochi palloni, e potrebbe fare meglio: in quello deve ancora crescere, e lo farà con Spalletti

GNONTO 6

Appartiene alla categoria dei guastatori, e in effetti provoca il gol dell’1-0 con l’aggressione (al limite del fallo) sul portiere in uscita. Poi corre tantissimo, e la prende poco

BASTONI 5,5

Barcolla un po’ appena entrato in campo, e non si riprende granché: rischia grosso anche con un quasi-rigore su Adam.

GABBIADINI 5,5

Dovrebbe fare un po’ di gelida esperienza, invece le cose gli accadono un po’ intorno.

CT MANCINI 7,5

Italia bella e a testa alta,che torna a muoversi di squadra, in modo armonioso, anche se nel finale si slabbra. È una nuova alba dell’homo italicus che gioca a pallone, dopo la scoppola mondiale. E c’è sempre il Mancio a proporla, com’è logico che sia.