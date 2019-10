Under, Paolo Cento: «Hanno ragione a protestare, spero la Roma intervenga»

il Presidente del Roma Club Montecitorio, Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu, interviene in merito al post sui social del calciatore Cengiz Under, mentre esulta con la maglia della Roma e fa il saluto militare con la bandiera turca. « Mi stanno chiamando tanti tifosi della Roma che sono rimasti indignati per il gesto di Under.» Lo afferma. «Hanno ragione a protestare - prosegue l'esponente romanista - in un momento di tensione internazionale e di sofferenza del popolo Curdo a cui tutta la comunità internazionale dovrebbe almeno riconoscenza per la lotta contro l' Isis , ci vorrebbe più sobrietà e cautela». «Mi auguro che la As Roma prenda le distanze - conclude Cento - e richiami il giocatore a non coinvolgere i colori giallorossi e la maglia in questa vicenda».





