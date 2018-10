Under 21, l'Italia batte la Tunisia con Parigini e ​Kean

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia Under 21 torna a riassaporare il gusto della vittoria, dopo la sconfitta contro il Belgio. A farne le spese, allo stadio Menti di Vicenza. è stata la Tunisia, sconfitta in amichevole per 2-0 in un match che gli azzurrini hanno sempre tenuto in mano. Entrambi i gol sono arrivati nel primo tempo: a sbloccare il punteggio al 34' ha pensato Parigini, che di testa ha girato in rete un cross dalla destra di Calabria. Cinque minuti dopo il raddoppio: inutile fallo di Hnid ai danni di Bastoni, e l'arbitro non ha dubbi nel concedere il penalty: sul dischetto lo juventino Kean, il più giovane del gruppo essendo un classe 2000, è abile a trasformare con un tiro forte e angolato. Secondo tempo a ritmi molto più blandi e con numerosi cambi. Sfortunato l'attaccante azzurro Vido che entrato al 16' della ripresa è stato costretto ad uscire 7' dopo per un infortunio. «L'importante era vincere e dare continuità nel gioco», ha spiegato alla fine il ct Gigi Biagio, apparso visibilmente soddisfatto.