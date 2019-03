Under 21, Di Biagio convoca Luiz Felipe e Moncini

Luigi Di Biagio riparte con 2 novità. E si tiene stretto il regista Tonali, classe 2000, anche lui nel giro della nazionale maggiore. Il ct dell' Under 21 ha convocato 26 giocatori per la doppia amichevole contro i pari età di Austria e Croazia, in programma rispettivamente giovedì 21 marzo (ore 18.30) allo stadio 'Nereo Roccò di Trieste e lunedì 25 marzo (ore 18.30) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Prima chiamata per il difensore della Lazio Luiz Felipe e per l'attaccante del Cittadella Gabriele Moncini. Torna tra i convocati anche Sandro Tonali, il centrocampista del Brescia già chiamato da Roberto Mancini e ancora in attesa di fare il suo esordio con l'Under 21 dopo la breve apparizione in occasione delle gare dello scorso settembre, quando era stato costretto a lasciare quasi subito il ritiro a causa di un infortunio. Gli azzurrini si raduneranno domenica sera al Mancini Park Hotel di Roma. Questo l'elenco dei convocati: Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Simone Scuffet (Kasimpasa Sport Kulubu); Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Luiz Felipe Ramos Marchi (Lazio), Filippo Romagna (Cagliari); Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone); Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Andrea Pinamonti (Frosinone).

© RIPRODUZIONE RISERVATA