Covid, altri tre positivi nell'Under 21: rinviata la gara con l'Islanda

Islanda-Italia non si giocherà. E' questa la decisione presa dalla Uefa dopo la notizia delle ulteriori tre positività nel gruppo azzurro - due giocatori e un membro dello staff che si aggiungono a Bastoni e Carnesecchi - e dopo essere stata interrogata sulla questione dalle due federazioni. Nonostante il protocollo Uefa imponga in realtà di disputare gli incontri in caso di almeno 13 giocatori, tra cui un portiere, disponibili, l'allargarsi del contagio in appena 24 ore e, stando a quanto trapela, la presenza di un azzurrino fortemente sintomatico, ha fatto propendere per una soluzione diplomatica.

Inter, Radu è il quinto positivo. Nel Milan spunta Gabbia

