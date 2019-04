Under 19: finisce la regular season, i verdetti

Si chiude la regular season del campionato under 19. Ecco i verdetti:

GIRONE A: Igor Perconti in semifinale. Play off per Settebagni e Campus Eur. Boreale al Tortora. Retrocesse nei Regionali Civitavecchia e Montespaccato. Play out per Fiumicino, Montefiascone, TSR Garbatella e Villalba.

GIRONE B: Romulea in semifinale. Play off per Tor di Quinto e Atletico Vescovio. Tor Tre Teste al Tortora. Retrocesse nei Regionali Pomezia e Latina Scalo Sermoneta. Play out per Virtus Nettuno, Almas, Hermada ed Unipomezia.

ACCOPPIAMENTI PLAY OFF: Settebagni - Atletico Vescovio (la vincente affronterà la Romulea); Tor di Quinto - Campus Eur (la vincente affronterà la Vigor Perconti).

ACCOPPIAMENTI PLAY OUT: Fiumicino - Villalba; Montefiascone - TSR Garbatella (girone A), Virtus Nettuno - Unipomezia; Almas - Hermada (girone B).

