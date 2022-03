UND1C1, il nuovo gioco da tavolo sul calcio tra Risiko e Subbuteo tutto made in Italy (che è già un successo)

È un po' Risiko, un po' Subbuteo e un po' Fifa o Pes. Si chiama "UND1C1" ed è un nuovo gioco da tavolo che ha l'obiettivo di conquistare migliaia di appassionati al pallone. Si tratta di un simulatore calcistico per due giocatori adatto a chiunque a partire dagli 11 anni. Il campo di gioco sembra un tavolo da poker e i calciatori sono rappresentati da fiches. Una partita è organizzata in turni da tre mosse ciascuno, i giocatori si muovono sul campo di una o due caselle alla volta, e l’esito di tiri, passaggi e dribbling/tackle è deciso da un lancio di dadi. Completano il gioco due mazzi di carte strategia (che possono essere utilizzate per potenziare i propri giocatori o per inibire la manovra avversaria) e due lucchetti, che si utilizzano per marcare a uomo o impedire alle pedine avversarie il passaggio su determinate caselle. La partita dura circa 60' ma la durata è modulabile in base alle preferenze dei giocatori. Capitolo prezzi: UND1C1 è disponibile in esclusiva su Kickstarter a partire dalle 14:00 del 15 marzo. Le prime 50 copie saranno in vendita a 39 euro, le successive 100 a 49 euro, tutte le rimanenti fino ad esaurimento scorte a 59 euro. Il gioco è disponibile sia in italiano che in inglese.

La campagna di crowdfunding su Kickstarter

L'idea è tutta italiana: UND1C1 è un progetto indipendente, pensato e poi realizzato da tre ragazzi di Udine estranei al mondo dei giochi da tavolo ma appassionati di fantacalcio e videogiochi. Il via il 15 marzo sulla piattaforma di crowdfunding kickstarter.com, per reperire i fondi necessari alla messa in produzione in serie ed eventualmente all’acquisto dei diritti di immagine di squadre e calciatori reali. Un'idea del successo: in poche ore superati i 20mila euro da più di 250 sostenitori.

Kappa e il successo social

Il lancio del gioco - disponibile in italiano e in inglese - è stato anticipato da una proficua campagna social su Instagram e Facebook già da giugno 2021 grazie al quale i realizzatori hanno raccolto oltre 2.000 indirizzi mail di interessati all'acquisto del gioco. E anche il brand Kappa si è accorto delle potenzialità del gioco, stringendo una partnership come sponsor tecnico del progetto, realizzando già una maglia da gara.