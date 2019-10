Unar, dal 2020 un osservatorio contro il razzismo nello sport

«Un osservatorio contro le discriminazioni razziali nello sport, con particolare attenzione agli stadi di calcio, da far partire entro il 21 marzo 2020, la giornata mondiale contro le discriminazioni razziali»: questo l'annuncio del direttore dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali (Unar) della presidenza del Consiglio dei Ministri, Triantafillos Loukarelis. Loukarelis ha spiegato di aver avuto ieri un primo incontro con le associazioni di calciatori e allenatori e «di aver ricevuto feedback positivi».



L'iniziativa è maturata dopo i più recenti episodi di discriminazioni nel calcio. Intenzione di Loukarelis, dopo l'incontro di ieri, è confrontarsi con il ministero dello Sport e tutte le realtà interessate per portare a compimento il suo obiettivo entro marzo 2020. «Il mondo del calcio sta interloquendo con noi per superare i fenomeni di razzismo che si registrano tanto negli stadi di serie A quanto nei campetti di periferia - spiega - . Vogliamo un'alleanza. Ieri abbiamo fatto il punto per rendere efficace nostro intervento con un osservatorio che monitori il fenomeno al livello nazionale e proponga soluzioni idonee al legislatore». A livello generale, e non solo sportivo, il direttore a margine della presentazione del rapporto sull'economia dell' immigrazione della fondazione Moressa continua: «Noi riceviamo segnalazioni sulle discriminazioni e monitoriamo media web... l'odio on line. La percezione è un dato in aumento ma purtroppo moltissimi casi non vengono denunciati quindi non abbiamo dati certi. Abbiamo avuto dei picchi di segnalazioni più alti in estate, ora sono inferiori. Ma in questi anni non si può parlare di escalation. C'è stato però un innalzamento dei toni che non si vedeva da anni, anche da parte dell'estremismo politico».

