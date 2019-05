Una stagione esaltante per il Team Nuova Florida 2005

Per il Team Nuova Florida 2005 si è trattato di disputare un campionato da prima della classe culminato con la promozione in serie D: la capolista ha ottenuto 22 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte realizzando 74 gol mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 32 volte. Il Team Nuova Florida (73 punti) ha chiuso la competizione in testa con un margine di quattro punti sulla Valle del Tevere (69 punti). Il miglior marcatore della prima della classe in campionato è stato Daniel Rossi, autore di ben 16 reti e autentico trascinatore dei suoi. Per chi non lo sapesse c'è da dire che il Team Nuova Florida ha avuto il miglior attacco del torneo, 74 gol.

Ultimo aggiornamento: 19:41

