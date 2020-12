Un triangolare per Maradona, Di Maio: «A Napoli con Italia, Argentina e Inghilterra»

L'idea era nell'aria, ora è in via di realizzazione. «Un triangolare della pace a Napoli. Italia, Argentina e Inghilterra sullo stesso campo, nel ricordo di uno dei più grandi campioni di sempre: Maradona». A lanciare la proposta è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, campano, di Napoli, e «cresciuto con il mito di Maradona». «Sarebbe - aggiunge - un bel momento di confronto, a volte lo sport unisce dove non riescono i governi, lo sport è fraternità, amicizia, passione».

