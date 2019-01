Non ci sono vinvitori ne vinti nella sfida tra Flaminia e Latine. Le due squadre guidate da Schenardi e Di Napoli si sono studiate molto e hanno dato vita ad una sfida molto combattuta che però non ha trovato il guizzo giusto per sbloccarsi dallo 0-0. Risultato che non accontenta nessuna delle due squadre, ma che possono godere delle frenate subite da alcune delle dirette concorrenti in classifica.

