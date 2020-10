Covid-19, un positivo nel gruppo squadra dell'Udinese: salta l'amichevole con il Pordenone

Nuovo stop, anche se solo per un'amichevole. La partita Udinese-Pordenone, programmata per questo pomeriggio, è stata annullata a titolo prudenziale per positività al Covid-19 di un componente - non calciatore né membro dello staff tecnico - del gruppo squadra bianconero. Lo comunica la scoietà friulana sul proprio sito web. Come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra dell'Udinese è stato posto in auto-isolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti resta inalterato, secondo i protocolli vigenti.

