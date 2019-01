Un Monterosi devastante schiaccia la Lupa Roma 6-2

Festa grande per il Monterosi contro la Lupa Roma, che oltre a festeggiare le 100 presenze di capitan Gasperini, premiato ad inizio gara, travolge la Lupa Roma per 6-2 riportando il sorriso tra le proprie fila dopo l’amara sconfitta contro il Budoni di Sabato . Gara sin da subito in discesa per i padroni di casa che trovano il vantaggio sin dai primi minuti e che non si sono mai trovati in difficoltà, conducendo sempre il gioco e mettendo in mostra una condizione invidiabile. Tra le altre cose, da segnalare anche la doppietta di Nohman.

