Sarà un mercoledì d'Eccellenza quello in programma domani, perché tra campionato e coppa Italia si giocano sette gare (fischio d'inizio alle ore 14.30). Tre gli incontri, del girone B dell'Eccellenza, che si giocano domani, dopo i rinvii di due settimane fa, quando il maltempo fermo una parte del principale campionato regionale. Si recuperano anche alcune gare della Promozione, oltre a giocarsi i quattro incontri di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia.La Nuova Florida (che deve recuperare ben due incontri di campionato: lo farà il 12 contro l'Almas Roma e il 19 contro l'Eretum Monterotondo) ospita l'Arce, già battuto all'andata per 2-1; vittoria esterna, quindici giorni fa, anche per la Valle del Tevere, che a Forano domani ospita la Boreale Donorione, partendo dal 2-0 dell'andata. Devono invece difendere le vittorie casalinghe, sia l'Unipomezia (3-1 al campus Eur) che la Cynthia 1920, che parte dal 2.-1 all'Eretum Monterotondo.