Un Budoni straordinario domina contro il Ladispoli: ospiti battuti 6-0

Prestazione sorprendete e convincente del Budoni che al comunale di San Teodoro domina sugli ospiti del Ladispoli con un netto 6-0, grazie alla straordinaria prestazione del suo bomber Villa autore di quattro reti. Padroni di casa che hanno tenuto sempre il pallino del gioco dominando il campo e gli avversari che a discapito di un primo tempo combattuto passano in vantaggio grazie al gol su rigore di Villa al 5’ minuto. Nella ripresa però il Budoni scende in campo con molta più voglia, e dopo appena 6 minuti trova il raddoppio con Spanu. Il gol taglia le gambe al Ladispoli che capitola grazie ad uno strepitoso Villa che prima segna il 3 a 0 al 10', e poi mette a segna la sua tripletta personale al 22'. Ma il Budoni non è mai domo e Pusceddu, a nove dal termine, cala la manita. Infine, arriva il poker personale di Villa che al 39' sigla il 6 a 0 finale che chiude il match portando il Budoni a quota 12 e lasciando il Ladispoli un punto sotto.

