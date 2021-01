Euforia irrefrenabile da un lato, quasi rassegnazione dall’altro. Sul web impazzano gli sfottò trionfalistici dei biancocelesti, i tifosi giallorossi contestano. E’ il day-after del derby. Il 3-0 della Lazio ha lasciato il segno e non potendo andare allo stadio, il web diventa ancora di più la valvola di sfogo. Il più bersagliato, e non poteva essere altrimenti per le sue parole sprezzanti nei confronti della Lazio alla vigilia della gara, è l’ex calciatore giallorosso Ruggiero Rizzitelli. Massacrato e criticato sia da parte laziale, sia da quella romanista. I laziali dedicano gli dedicano Meme e ricordano il coro dei suoi ex tifosi: “Ohh Rizzitelli, Rizzi Rizzi etc”. Di tutt’altro tenore i pensieri dei romanisti: “La prossima volta statte zitto”. Perfino Reina e Caicedo (le sue parole sono state affisse sulle pareti dello spogliatoio laziale) gli hanno riservato dei post ironici. Esaltazione totale per Lazzari, paragonato a Forrest Gump, e Luis Alberto che ieri, tramite un post, ha chiesto scusa pubblicamente a Villar per aver postato una foto con degli insulti al giallorosso.

COLPA DEL PORTOGHESE

Se la parte laziale esulta, gode e ricorda anche il successo del 26 maggio, quella romanista si sfoga e chiede spiegazioni, soprattutto a Fonseca. Il portoghese è stato ritenuto colpevole di non riuscire a studiare una strategia giusta. “Ha finito il suo ciclo. Perdente nato con le grandi”, “Allenatore mediocre e tatticamente prevedibile”, “Non conosce la nostra storia, non sa cosa vuol dire un derby” e altre centinaia di commenti in cui si chiede al presidente Friedkin di sollevarlo dall’incarico con l’hashtag #FonsecaOut. Critiche anche per la squadra. “Non avete avuto rispetto per tutti i tifosi che erano a Trigoria per sostenervi”, “Le belle statuine in mezzo al campo”. I tifosi della Roma hanno chiesto alla nuova proprietà di non restare in silenzio.

