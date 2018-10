Scontri Liverpool, tre anni all'ultrà romanista Lombardi per disordini: assolto dal reato di lesioni

Filippo Lombardi è stato condanno a tre anni di carcere per il reato di “violent disorder” e assolto per quello di lesioni al tifoso Reds Sean Cox. È questo il verdetto della corte di Preston che ha giudicato l’ultras romanista dopo l’aggressione avvenuta ad Anfield qualche ora prima del match di Champions League tra Roma e Liverpool. «Lombardi ha avuto un ruolo chiave. Si va contro il buon senso se si dice che non era lì a causare problemi. Sean Cox è stato tragicamente ferito, ma da un altro uomo conosciuto come N40. Il tifoso irlandese ha riportato una grave lesione cerebrale. Quasi 6 mesi più tardi è ancora in un centro nazionale di riabilitazione in Irlanda. Mentre Martin Cox cercava di aiutare il fratello è stato preso a calci e colpito da un altro tifoso romanista. Le vostre azioni e quelle degli altri hanno infangato il buon nome del calcio. Con le vostre azioni avete portato disonore a tutti i tifosi della Roma e al calcio italiano. C’erano molte persone innocenti intorno ed è stato probabilmente una fortuna che altri non siano stati feriti. Il tuo scopo era quello di avere uno scontro violento con i sostenitori avversari», ha detto il giudice Mark Brown. Lo scorso 24 agosto la corte ha condannato anche Daniele Sciusco a due anni e mezzo di carcere per lo stesso reato di Lombardi.

