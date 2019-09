Ultrà Juventus, manifesti nella notte a Torino: «Drughi liberi»

«Drughi Juve liberi» è la scritta comparsa su alcuni manifesti affissi nella notte in alcune zone di Torino. Il riferimento è all'inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all'arresto dei capi ultrà della curva bianconera. L'azione è stata rivendicata dal gruppo Drughi giovinezza, che definisce l'indagine «un polverone architettato per colpire tutto l'ambiente ultrà bianconero». Tra gli arrestati c'è anche Dino Mocciola, leader indiscusso e capo carismatico dei Drughi, con alle spalle precedenti per rapina e omicidio. «Il mondo è davvero pieno di pericoli, e vi sono molti posti oscuri; ma si trovano ancora delle cose belle e, nonostante l'amore sia ovunque mescolato al dolore, esso cresce forse più forte», si legge su alcuni manifesti che riportano la citazione da 'Il Signore degli anellì di Tolkien.





