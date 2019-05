© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi 90’ di fuoco. Domenica 12 maggio potrebbe essere il grande giorno del salto in Eccellenza della Mistral Città di Gaeta che ospita alle 16.30 al “Riciniello” il Roccasecca, squadra che cerca i punti per uscire dalla zona rossa. Ultima giornata palpitante e ricca di emozioni di un girone D molto equilibrato, che si è riaperto la scorsa settimana dopo il successo del Formia nel derby del Golfo. I biancazzurri di Mauro Pernarella, secondi della classe, sono a -1 dalla vetta e sperano ancora di scavalcare i gaetani per centrare il primo posto e quindi il matematico accesso in Eccellenza. Ma non sarà facile considerando la trasferta di Ferentino, anche se i ciociari sono ormai fuori dai giochi per i play-off. I tirrenici, in caso di pareggio e di arrivo a pari punti con il Pontinia (atteso alla trasferta sul campo del già retrocesso Aurora Vodice Sabaudia), potranno far valere la miglior situazione negli scontri diretti. Nel caso di una clamorosa parità finale a tre, per assegnare la promozione diretta si dovrebbe procedere ad un palpitantissimo derby spareggio tra formiani e gaetani, in possesso di una miglior combinazione nei confronti dei pontini che rimarrebbero al terzo posto. Seconda e terza incroceranno il loro percorso con le altre del girone B. Il destino è nella mani della Mistral (nella foto di Giuseppe Buonaugurio), che soltanto vincendo conquisterebbe l’accesso nel massimo torneo regionale riportando il nome di Gaeta in Eccellenza, dopo gli anni trascorsi in questa categoria dall’altra squadra cittadina, scomparsa nel 2018.