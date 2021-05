Il Genoa vince a Cagliari: decide Shomurodov

Vittoria di misura, il Genoa batte il Cagliari alla Sardegna Arena per uno a zero al termine di un match tutt'altro che esaltante. Il gol al quindicesimo del primo tempo dell'uzbeko Shomurodov.

Salvezza in tasca per entrambe le squadre e spazio a qualche seconda linea nonostante le promesse dell'inizio. Semplici ha rivoluzionato la difesa ma soprattutto ha deciso di schierare in campo dal primo minuto Alberto Cerri, attaccante molto criticato in Sardegna ma autore del gol che ha dato inizio alla rimonta rossoblù nel pirotecnico 4 a 3 con il Parma dello scorso 17 aprile. Sul fronte opposto premio anche per Eldor Shomurodov, autore di due gol nell'ultimo match contro l'Atalanta e di un ottimo finale di stagione con quattro gol in cinque partite. Il match è partito con un buon ritmo, diverse occasioni ma anche tanti errori per le due squadre. Al quarto d'ora proprio una palla persa leggermente dal rumeno Marin ha favorito il filtrante di Rovella per Shomurodov che con lo "scavetto" ha confermato l'ottimo momento di forma battendo Cragno in uscita. In realtà a sfiorare il gol era stato il Cagliari pochi minuti prima con il palo di Joao Pedro. Occasione giusta anche per giocarsi il futuro su entrambi i fronti con Alberto Cerri che nonostante la buona volontà ha confermato una scarsa vena realizzativa. Qualche giocata di classe da parte dei giocatori di maggior tasso tecnico, la restante mezz'ora di gioco non ha mantenuto le premesse dell'inizio. In tanto "grigiore" ha brillato la giovane promessa Nicolò Rovella, cresciuto nel settore giovanile del Genoa ma già acquistato dalla Juventus.

Nel secondo tempo tre novità, la principale l'ingresso ampiamente annunciato di Yayah Kallon nel Genoa , classe 2001 arrivato nel 2014 in Italia dopo un lungo viaggio con gli ormai famosi "barconi" dalla Sierra Leone. Dal nuovo che avanza all'esperto che, forse, potrebbe essere all'ultima partita nel Genoa, 10 minuti dopo Goran Pandev non ha accettato di buon grado il cambio con Zajc abbandonando polemicamente la tribuna. L'uscita dal campo di Pandev è stato in realtà l'unico "spettacolo" dei primi venti minuti della ripresa, privi di occasioni da gol e poveri di contenuti: un salvataggio sulla linea di porta su tiro di Zappa e il primo tiro in serie A per il "prescelto" Kallon il magro bottino. In realtà il diciannovenne della Sierra Leone ha anche trovato il gol in contropiede dieci minuti dopo, mettendo in mostra la sua arma principale, la velocità, ma la rete è stata annullata perché "viziata" da fuorigioco. Nonostante l'espulsione nel finale di Behrami e diversi cambi offensivi con l'ingresso di Simeone, Pereiro e Sottil, tra gli altri, il risultato non è cambiato.

Il Cagliari chiude dunque il campionato a quota trentasette punti, salvo come il Genoa che è invece salito a quota quarantadue. Calcio giocato archiviato spazio al futuro con tante voci di mercato e nomi in ballo, a cominciare da chi guiderà le due squadre. Nonostante la salvezza acquisita sia Leonardo Semplici che Davide Ballardini sono lontani dal rinnovo: per entrambe le squadre si fa il nome di Ivan Juric.

