Ufficiali quattro nuovi acquisti in casa Arce

Movimenti di mercato in casa Arce che ha ufficializzato quattro nuovi calciatori, già a disposizione di mister Campolo nel big match contro il Sora. In particolare si tratta degli attaccanti Leandro Rodriguez, classe '87 proveniente dal Deportiva Municipal de Pérez Zeledón (Serie A del Costa Rica), e Marco Pascarella, classe '99 arrivato dall'Insieme Ausonia. Ufficiale anche il difensore '97 Cristian Zarich proveniente dall'Atlético de Rafaela (Argentina) e i centrocampisti Gianmarco Gazerro (classe 2000 ex Cassino) e Gabriele Egidio, un '97 che arriva in gialloblù dall'Eccellenza abruzzese.

Ultimo aggiornamento: 18:14

