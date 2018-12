Ufficiali Filangieri e Nardocci per il Città di Cerveteri

Aria di cambiamenti in casa Città di Cerveteri che in un colpo solo cambia sia il direttore sportivo, affidandosi all’esperto Pietro Nardocci, sia il parco giocatori, con l’acquisto di Fabio Filangieri nella giornata di ieri, reso ufficiale solo oggi, dello stesso Narducci. Il centrocampista sarà dunque presto a disposizione dei verdeazzurri dove ritroverà mister Zeoli, con il quale aveva condiviso parte dell’avventura al Santa Severa. In campo Filangieri farà squadra con dei veri e propri pezzi da novanta come Danilo Bacchi e Ciro Di Fiandra.

Ultimo aggiornamento: 16:59

