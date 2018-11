Ufficiale: Mosciatti non è più il tecnico del Santa Maria delle Mole

Le strade del Santa Maria delle Mole e di Nazzareno Mosciatti si dividono, infatti quest'ultimo è stato esonerato. Fatale all'allenatore il pareggio nell'ultima giornata di campionato sul campo del Real Latina, fanalino di cosa. Ecco il comunicato del club: "L'ASD Santa Maria delle Mole comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il mister Nazzareno Mosciatti. Una decisione sofferta, resa indispensabile dai recenti risultati ottenuti dalla squadra. La società tutta ringrazia il tecnico per il lavoro svolto sin qui alla guida della rosa biancoblù e gli augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera professionale".

Ultimo aggiornamento: 19:42

