Stop alla Youth League: l'Uefa annulla l'edizione 2020-2021

Stop all'edizione 2020-2021 della Youth League. È la decisione del Comitato Esecutivo Uefa che oggi ha deciso oggi di annullare la coppa dei settori giovanili europei a causa della pandemia Covid-19 e dei suoi effetti sull'organizzazione delle competizioni.

«Il comitato aveva inizialmente deciso lo scorso anno di modificare il formato del concorso e di ritardarne l'inizio, ma da allora le varie misure imposte dalle autorità sanitarie di tutta Europa hanno continuato ad evolversi - dice l'Uefa in una nota - . Le limitazioni ai viaggi che interessano i club partecipanti creano grosse difficoltà per l'organizzazione delle loro partite e due club si sono già ritirati dalla competizione. Il Comitato Esecutivo ha sottolineato che non c'è possibilità di posticipare ulteriormente l'inizio della competizione e che la salute e la sicurezza dei giovani giocatori devono avere la massima priorità possibile. Purtroppo, le condizioni per riavviare questa competizione giovanile internazionale non sono soddisfatte nelle circostanze attuali e sia il Comitato Competizioni per Club che l'Associazione Europea per Club sono stati consultati e hanno sostenuto l'idea di cancellare eccezionalmente la Youth League di questa stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA