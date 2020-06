Uefa, Uva: «Tifosi allo stadio? Ora è impensabile»

Michele Uva, dirigente Uefa, parla del futuro del calcio e come la federazione europea si sia impegnata ad aiutare le squadre per la crisi dovuta al Covid. «Non è ipotizzabile pensare entro agosto ad avere tifosi allo stadio». Michele Uva, vicepresidente Ueaf, è nettissimo ai microfoni di «Tutti convocati» di Radio24. « Viaggiamo sempre monitorando tutto quello che avviene in Europa, molto dipende dai governi nazionali e non deve essere scelta dell'Uefa. Noi con grande responsabilità abbiamo messo al sicuro il sistema calcio e in questo si è dimostrata la Uefa leader in Europa per senso di responsabilità» «Senza alcun dubbio è stato un -prosegue- lavoro complesso quello di riportare le squadre in campo, anche perché la situazione europea era variegata. Abbiamo spostato l'Europeo di un anno per dare possibilità ai campionati nazionali di ripartire. Oggi 40 paesi in Europa hanno ripreso il proprio percorso, che però non è normale perché manda la parte meravigliosa, quella degli spettatori».



«Siamo stati fermi nel dire che il financial fair play veniva confermato, né cancellato né sospeso -sottolinea Uva- ma abbiamo trovato due o tre correttivi che vanno incontro alle esigenze dei club e al normale buonsenso economico-finanziario. Il '19-'20 non verrà calcolato quest'anno ma verrà slittato sul '20-'21 e le perdite dovute al Covid rientreranno nei conteggi». .



La Final 8 a Lisbona, con 8 squadre di Champions League nella stessa città, è una formula dettata dall'emergenza: «adesso ci godiamo lo sforzo che abbiamo fatto negli ultimi tre mesi, ma oggi formule nuove non sono all'ordine del giorno, adesso è giusto portare a compimento questa stagione chiuderla e aprire quella nuova». Lo afferma il vicepresidente Uefa, Michele Uva, ai microfoni di «tutti convocati» di Radio24. Adesso, secondo Uva, bisogna recuperare «un anno per arrivare all'Europeo sperando che siano confermate le quattro date a Roma, che è uno dei fiori all'occhiello del calcio europeo. Speriamo di arrivarci in modo sereno».

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA