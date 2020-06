Uefa, ufficiale: la Final Eight di Champions a Lisbona, quella di Europa league in 4 città tedesche

Ora è ufficiale. La Champions League 2019-2020 sarà assegnata con una final eight che si disputerà a Lisbona. La decisione è stata presa dal comitato esecutivo della Uefa. Anche l'Europa League si concluderà con una Final Eight da giocare in Germania. La Supercoppa Europa si svolgerà invece a Budapest.



La final eight di Champions si giocherà dal 12 al 23 agosto, in precedenza il 7 e l'8 si disputeranno i 4 ottavi di finale di ritorno mancanti: Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea. Le sfide di ritorno degli ottavi di Champions League, fra cui Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, c'è la possibilità che siano giocate a Porto e Guimaraes, in Portogallo, se non sarà possibile disputarle nelle città delle squadre di casa per eventuali limitazioni dovute al coronavirus. La fase finale dell'Europa League si disputerà in 4 città tedesche. Duesseldorf, Colonia, Duisburg e Gelsenkirchen dal 10 al 21 agosto, le 6 partite degli ottavi di finale ancora da giocare, tra cui Roma-Siviglia e Inter-Getafe si faranno in gara secca sempre in Germania.



Non cambiano le dodici sedi dell'Europeo itinerante che si sarebbe dovuto svolgere nell'estate del 2020 ma in seguito all'emergenza coronavirus è stato spostato al 2021. Lo ha deciso il comitato esecutivo dell'Uefa. Le sedi saranno: Roma, Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao e Budapest.



«Sono felice che siamo riusciti a far ripartire quasi tutte le nostre competizioni. Il calcio sta guidando il ritorno verso una vita più normale in Europa, e voglio ringraziare in particolare gli operatori sanitari che si sono presi rischi e hanno fatto sacrifici per darci l'opportunità di giocare ancora». Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha esordito nella conferenza stampa dopo il Comitato esecutivo che ha definito il calendario per la ripartenza dopo lo stop per il coronavirus.

