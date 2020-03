L'Uefa si muove a rilento: stasera si gioca in Europa League, ma è in arrivo lo stop alle coppe. il 17 si valuta anche il rinvio di Euro2020

E' in arrivo lo stop anche per le coppe europee. L'Uefa, davanti al dilagarsi dei contagi (che hanno coinvolto ormai anche le squadre di calcio professionistiche in ogni Paese) sta per decidere di fermare, per almeno due settimane, le manifestazioni internazionali, ovvero Champions League ed Europa League. La decisione dovrebbe essere annunciata a breve.

Ieri, anche di fronte all'emergenza mondiale, l'Uefa aveva annunciato che le gare in programma stasera in Europa League si sarebbero comunque giocate. Ma ora a Nyon stanno cambiando idea.

La Uefa ha emesso un comunicato con il quale spiega che "alla luce degli sviluppi in corso nella diffusione della covid - 19 in tutta europa e dell'analisi in mutamento dell organizzazione mondiale della sanità, l'UEFA ha invitato i rappresentanti delle 55 associazioni di membri, insieme alle commissioni dell associazione europea del club e alle leghe europee e un rappresentante di fifo, a partecipare alle riunioni di martedì 17 marzo a seguito della risposta del calcio europeo all'epidemia. Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, tra cui l'uefa euro 2020".

