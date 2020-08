Uefa, nella squadra della stagione il Papu Gomez unico "italiano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è solo ilnella squadra della stagione stilata dalla Uefa. Nessun’altro “italiano” nella rosa dei 22 scelti dagli osservatori tecnici del massimo organismo europeo. Non c’è nemmeno, ed è una notizia, visto che il portoghese della Juve negli ultimi 10 anni ha sempre fatto parte di questa speciale squadra che ogni anni caratterizza la parte finale della stagione. Ovviamente la presenza maggiore è del Bayern Monaco che piazza 9 elementi. Per intenderci: della consueta formazione titolare mandata in campo da Flick non ci sono Boateng e Coman, quello che la finale l’ha decisa. Dell’altra finalista, il Psg, ci sono. Ed è presente anchel’uomo al centro del mercato che farà parlare di sé in una maniera o nell’altra prima dell’inizio dei prossimi campionati: quale sarà la squadra scelta dalla Pulce dopo aver annunciato al Barcellona che vuole lasciare il club dopo 20 ani ininterrotti di blaugrana? Lo vedremo. Curiosa comunque la presenza diil difensore del Liverpool ha sì vinto la Premier League, ma in Champions è stato eliminato clamorosamente dopo la debacle interna contro l’Atletico Madrid. E il giocatore in questione, in quella partita, è stato uno dei peggiori. Ma tant’è. Buona anche la presenza del Lipsia di Nagelsmann in questa squadra: la rivelazione della Champions è rappresentata da Upamecano, Angelino e Sabitzer.