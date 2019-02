Uefa, stadio dell'AEK Atene chiuso per 2 turni, il club rischia 2 anni fuori dalle coppe

Esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni, pena sospesa per due anni, e l'obbligo di giocare le prossime due partite casalinghe nelle competizioni Uefa a porte chiuse. Sono le sanzioni inflitte dalla commissione disciplinare della Uefa all'Aek Atene dopo i gravi incidenti avvenuti durante il match contro l'Ajax dello scorso 27 novembre durante la fase a gironi della Champions League. Dopo gli scontri tra le due tifoserie avvenute fuori dallo stadio le tensioni sono continuate durante il match, con gli ultras della squadra greca che hanno lanciato bombe molotov nel settore occupato dagli olandesi. Tra le sanzioni inflitte all'Aek Atene anche una multa da 80mila euro. Nessun provvedimento, invece, nei confronti dell'Ajax.





