Gara d'andata al Francesca Gianni, domani pomeriggio alle 14,30; ritorno il 18 settembre a Lignano Sabbiadoro. L'Europa dei dilettanti si farà nei prossimi quindici giorni, quando le squadre Juniores (classi d'età dei calciatori '99 e '00) di Lazio e Friuli Venezia Giulia (arrivato oggi in treno da Venezia) si affronteranno in due gare di qualificazione alla Uefa Regions' Cup del 2020-2021. La prima gara, che si giocherà nello storico impianto di San Basilio, quello che fece diventare importanti le gesta della Lodigiani (e che sabato prossimo ospiterà una gara della Nazionale Under 17 contro la Serbia), dirà già parecchio sulle sorti future delle due squadre.Il lazio, che sarà guidato in panchina da Marco Ippoliti, si presenta all'impegno con qualche incognita di troppo. I 20 convocati dal tecnico romano (vincitore dell'ultima edzione del Torneo delle Regioni) non hanno ancora neppure una gara ufficiale nelle gambe, arrivando il match quattro giorni prima il via del campionato, fissato per domencia prossima. «Oltretutto, avremo anche diversi calciatori che non potranno essere con noi per infortunio», ha spiegato Ippoliti. «Abbiamo effettuato due soli raduni prima di questo match, per fortuna alcuni dei ragazzi li conoscevamo già, essendo stati con noi le scorse stagioni. Anche per questo sono fiducioso che sapremo dire la nostra, essere all'latezza di questa doppia sfida».