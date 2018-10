Uefa, premi per 1,4 miliardi di euro totali: la Roma al vertice con 83,8 milioni

È stata resa nota dalla Uefa la suddivisione dei premi legati alle coppe europee della scorsa stagione. Come previsto dal sistema di distribuzione per il ciclo commerciale 2015-18, tutti gli introiti netti delle competizioni per club (compresa la vendita dei biglietti e dei pacchetti hospitality per le finali di UEFA Champions League, UEFA Europa League e Supercoppa) sono stati centralizzati e ridistribuiti alle squadre di Champions League ed Europa League. In tutto, alle 32 partecipanti alla fase a gironi e alle dieci eliminate negli spareggi, sono stati versati 1,412 miliardi di euro. Il club che ha incassato di più è il Real Madrid campione con 88,6 milioni di euro, seguito dalla Roma, arrivata a un passo dalla finale di Kiev, con 83,8 milioni di euro, e dal Liverpool finalista che ne ha incassati 81,2. La seconda italiana dopo la Roma e la quarta in assoluto è la Juventus di Allegri con 80 milioni, mentre il Napoli, fuori dopo la fase a gironi, ha intascato 38,9 milioni a cui ne vanno aggiunti quelli dell'Europa League.



