Uefa Nations League, il sorteggio in Diretta, Italia a rischio Portogallo, Inghilterra e Olanda

Oggi alle 18.00 prenderà vita questo la nuova edizione della UEFA Nations League, la nuova struttura a leghe dall’edizione 2020/21 vedrà in gara 16 squadre nelle Leghe A, B e C e sette nella Lega D. Le nazionali sono assegnate alle rispettive leghe in base alla classifica generale dopo l’edizione inaugurale 2018/19 di UEFA Nations League. L'Italia è inserita in Lega A ed è in fascia due

LEGA A

Prima fascia: Portogallo, Olanda, Inghilterra, Svizzera

Seconda fascia: Belgio, Francia, Spagna, Italia

Terza fascia: Bosnia-Erzegovina, Ucraina, Danimarca, Svezia

Quarta fascia: Croazia, Polonia, Germania, Islanda Ultimo aggiornamento: 18:01





