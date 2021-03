Il torneo Nations League ed Euro 2020 cambiano il numero delle sostituzioni possibili in campo. In particolare, il comitato esecutivo della Uefa ha dato il proprio assenso alla possibilità di effettuare 5 sostituzioni in occasione dei prossimi campionati europei, in programma dall'11 giugno all'11 luglio e delle finali di Nations League che si giocheranno dal 6 al 10 ottobre.

