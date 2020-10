Covid, 5mila tifosi del Rennes in curva: l'Uefa apre un'inchiesta

L'Uefa ha annunciato questa sera l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti del Rennes per il non rispetto delle norme anti-Covid relative al ritorno del pubblico negli stadi. La gara incriminata è quella fra la formazione francese ed i russi del Krasnodar di Champions League di martedì scorso, quando dei circa cinquemila spettatori ammessi allo stadio quasi tutti si erano 'ammassatì in curva. La commissione disciplinare dell'Uefa esaminerà il caso il prossimo 10 novembre.

