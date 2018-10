Violazione del fair play finanziario: l'Uefa squalifica per un anno il Rubin Kazan

L'Uefa ha squalificato per un anno il Rubin Kazan per violazione delle regole sul Financial fair play. Al club, attualmente quinto nel campionato russo, sarà interdetta la partecipazione alle competizioni continentali se si dovesse qualificare nei prossime due anni. Adesso spetta al Rubin Kazan decidere se accettare la decisione o fare appello al Tas, il Tribunale arbitrale dello sport. © RIPRODUZIONE RISERVATA